Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York şehrindeki dün yerel saatle sabah 8.30 sularında metroya silahlı saldırı düzenlendi. Brooklyn'deki metro istasyonu saldırısında, 23 kişi yaralandı.

New York polisinin saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Polisin yaptığı açıklamada siyahi Amerikalı olduğu belirtilen Frank R. James ile olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn metro istasyonunda dün gerçekleşen ve 23 kişinin yaralandı

VİDEOLARINDA ÖFKESİNİ DİLE GETİRDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre James’in Youtube kanalında yayınladığı videolarda New York’daki suçu kınayan, sosyal hizmet uzmanlarıyla olan kavgalarını detaylandıran, beyaz insanlara, Yahudilere, ve iklim değişikliğine karşı öfkesini dile getiren videolar yayınladığı ortaya çıktı.

'ACI DOLUYUM'

James’in görünürdeki her şeyi öldürmekle" insanları tehdit ediyor ve İkiz Kulelerin 11 Eylül'de asla uçaklarla düşürülemeyeceğini iddia ediyordu. James ayrıca New Jersey’de gittiği psikiyatri kliniğinde de, personelin kendisine yardım etmediğini ve kendisini daha tehlikeli hale getirdiğini iddia etti. Sözlerine "Artık 63 yaşındayım, nefret dolu, öfke dolu ve acı doluyum.” sözleriyle kendini ifade etti.

Saldırıdan bir gün önce yayınladığı videoda James tek başına konuşuyor ve siyahi adamların görüntülerini içeriyor. Saldırgan şüphelisi James, “Unutmayalım ki, insanları öldürmek istediğimi söyleyebileceğim çok şey yaşadım." diyerek videoyu çekmeye devam etti.

New York polisi, metro saldırısının şüphelisinin kimliğini açıkladı ABD’de Brookly’ndeki metro istasyonunda dün gerçekleşen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını bildirildi.

ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı ABD’nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi. ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16'ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı.

