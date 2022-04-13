Türkiye Gazetesi

İngiliz fotoğrafçı Scott Wilson, ABD’nin Colorado eyaletinde vahşi bir mustangın, ayağını yere vurarak toz kaldırırken çektiği fotoğrafıyla Yılın Fotoğrafçısı seçildi. Avustralyalı spor fotoğrafçısı Adam Pretty de Tokyo’daki 2020 Yaz Olimpiyatları’nda yüzücülerin siyah beyaz fotoğrafıyla gümüş madalya kazandı.

Kolombiya'daki Venezuelalıların çaresizliğini ve sefaletini anlatan yine siyah beyaz fotoğraf da Danimarkalı foto muhabiri Jan Grarup’a Belgesel Projeler kategorisinde birincilik getirdi.

Yunan fotoğrafçı George Tatakis'in Saronik Körfezi'nde çektiği geleneksel kıyafetli kadınların fotoğrafı da portre dalında ikinci oldu.

Birbirinden ilginç 5 fotoğraf: Bakan bir kez daha bakıyor Göz yanılsaması olduğunu anlayamadığınız birbirinden ilginç fotoğraflar galerimizde.

Tüyleri diken diken eden mesaj 46 yıl sonra uçak fotoğrafında ortaya çıktı! Türkiye’nin ilk demirinin üretildiği ve Fabrikalar kuran fabrika unvanını alan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınlarında tüyleri diken diken eden bir mesaj, 1976 yılında havadan çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.