Türkiye Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle örgün eğitimi kaçıran İtalyan kadın, 90 yaşında okul diploması almak için yeniden okula döndü. Annunziata Murgia, genellikle ortaokuldaki çocukların 14 yaş civarında girdiği diploma sınavlarına girerek bu alanda en yaşlı kişi oldu.

Savaş yıllarında her şeyin değiştiğini söyleyen kadın, "Çalışmayı seviyorum, her zaman sevdim. Ailem mücadele ettiğinden ve ben de üzerime düşeni yapmak zorunda olduğum için gidip çalışmak zorundaydım. Bir zamanlar sadece parası olanlar okuyabiliyordu." dedi. Annunziata Murgia, çocukken dikiş dikmeyi öğrendiğini ve terzilik yapmaya başladığını sözlerine ekledi. Ancak kitap okumaya da devam ettiğini söylüyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI GÖRDÜ

Tarih ve müzik tutkunu olan kadın, "Tarih kitaplarını her zaman sevmişimdir, ayrıca kitaplarda yazılan tarihin iyi bir bölümünü deneyimledim. Birinci Dünya Savaşının sonuçlarını gördüm ve İkinci Dünya Savaşı'nı ise yaşadım." şeklinde konuştu.

The Guardian'ın haberine göre, Murgia'nın en genç sınıf arkadaşı 16 yaşında. Yaşlı kadın Haziran ayında sınavlara girecek. Okulun edebiyat öğretmenlerinden Marina Pilia, Murgia hakkında, "Duymakta bazı güçlükler çekse de derslere, özellikle de tarihe aktif olarak katılıyor" dedi. Murgia, öğretmenlerini 'harika', sınıf arkadaşlarını ise 'torunlarım gibi' şeklinde tanımladı. Ayrıca bazı sınıf arkadaşlarının akşamları hava karardığında kendisine eşlik ettiğini de söyledi.

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