Türkiye Gazetesi

Necaset, Biden’ın ceketinin yakasının yanına düşerken başkan fark etmeyerek konuşmasına devam etti.

Videonun Twitter’a düşmesi sonrasında çoğu kişi olayı alaya aldı. Çok sayıda kullanıcı, konuşmanın sıkıcı olmasına değinerek yaşananın çok iyi denk geldiğini ifade etti. Bir kullanıcı da “Tek pisleyen Biden değildi” yorumunda bulundu.

Biden: Putin Ukrayna'da 'soykırım' yaptı ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını ifade etti.

Biden'dan benzin fiyatlarını düşürecek hamle: Etanollü yakıt satışlarına izin ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak için yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceğini duyurdu.