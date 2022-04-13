Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının en kritik muharebelerinden birinde, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayından 162 subay da dahil olmak üzere bin 26 askerin, şehrin Ilyich demir ve çelik fabrikası yakınlarında silah bıraktığını açıkladı.

Ukrayna’nın kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'de binden fazla Ukraynalı askerin teslim olduğu haberi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Henüz bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından onaylanmadı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı da bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

Savaşta önemli bir rol oynadıklarını ileri süren Rusya yanlısı Çeçen lideri Ramazan Kadirov, Azovstal'da mahsur kalan son Ukraynalıları teslim olmaya çağırmıştı. 26. Deniz Tugayı Pazartesi günü cephanelerinin tükenmeye yakın olduğunu ve Mariupol'de son bir savaşa hazırlandığını açıklamıştı.

Doğu Donbas bölgesinde henüz Rus kontrolü altına girmeyen şehir, Moskova'nın yedi haftalık işgalinde kuşatıldı ve büyük ölçüde harabeye dönüştü. Belediye başkanı 21 bin sivilin öldüğünü söyledi.

AVRUPALI LİDERLER TOPLANDI

Polonya ve Baltık cumhurbaşkanları, Ukrayna’nın cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve birliklerine destek göstermek için Çarşamba günü trenle Ukrayna başkentine gitti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Estonya'dan Alar Karis, Litvanya'dan Gitanas Nausėda ve Letonya'dan Egils Levits, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Rzeszów kentinde bir araya geldi.

Estonya cumhurbaşkanlığından bir sözcü, dört NATO üyesi ülke liderinin Kiev ziyaretini güvenlik nedeniyle açıklamayacaklarını ancak Ukrayna'daki sivillere ve orduya yardım etmek için çaba göstermenin yanı sıra savaş suçlarının soruşturulması için de çalışacaklarını açıkladı.

Bunun yanı sıra Kiev, Salı günü Polonya'yı ziyaret eden ve Ukrayna'ya gitmeyi planlayan ancak ‘istenmediğini’ söyleyen Alman cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmeyi reddetti. Çünkü eski Alman dışişleri bakanı, geçmişte Moskova'ya yönelik yakınlaşma politikası nedeniyle ağır eleştirilerle karşı karşıya.

Pentagon'dan Ukrayna için çağrı! 8 savunma şirketi harekete geçecek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyacının kısa ve uzun dönemde karşılanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.

Ukrayna’ya 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı gönderildi Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye bugüne kadar 67 tır insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak tırı gönderildiğini açıkladı.