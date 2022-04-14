Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yakın Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un yakalandığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Medvedçuk'un eşi Oksana Marcenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Youtube kanalından yaptığı paylaşımla seslenen Marcenko, "Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar." ifadelerini kullandı.

REHİNE OLARAK TUTULUYOR

Oksana Marçenko, kişisel Youtube hesabından bir mesaj yayınladı.

"Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şeyi, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırı. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum.

"TÜRKİYE'DE İYİ DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR DERLER"

Rus Sputnik yayın kuruluşunun aktardığı habere göre; Marçenko yardım çağrısına şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu olduğunuzu birçok kez dile getirdiğiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Bunan inanıyorum. Türkiye'de "İyi dost kara günde belli olur" derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar.

Zelenskiy’den Rusya’ya esir değişimi teklifi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve bugün gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi.

Putin'e yakınlığı ile biliniyordu: Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk yakalandı Kızının vaftiz babası Putin olan ve vatana ihanet suçlaması ile aranan Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk yakalandı.

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