Türkiye Gazetesi

NATO’ya katılacağını açıklayan Ukrayna’nın, Rus saldırısına maruz kalmasının ardından gözler İsveç ile Finlandiya’ya çevrildi. İki ülkenin NATO’ya üyelik için başvuru yapacağının açıklanmasının ardından Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmî temaslarda bulunmak üzere İsveç’in başkenti Stockholm’e gitti.

"BUNA GÖRE HAZIRLIKLAR YAPMALIYIZ"

Marin, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. NATO üyeliği konusunun sorulması üzerine Marin, bu konuda ayrıntılı takvim vermeyeceğini kaydederek, kararlarını aylar değil; haftalar içinde, çok kısa sürede açıklayacaklarını belirtti. NATO üyeliğinin önemli bir konu hâline geldiğine dikkati çeken Marin “Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna’da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

"EN İYİ KARARI VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İsveç Başbakanı Andersson ise Avrupa’da yeni bir güvenlik durumunun söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirerek yakında NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını söyledi. Avrupa’daki değişen güvenlik durumunu analiz etmeye devam ettiklerini aktaran Andersson “Önümüzde farklı senaryolar var. Çok uzun sürmeden kapsamlı bir çalışma yapıp en iyi kararı vermeyi düşünüyoruz” dedi.

Andersson, daha önceki açıklamalarında İsveç’in kesinlikle NATO’ya katılmayacağını dile getirmişti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı hâlinde Rusya’dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır” demişti.

Rusya yeni yatırımları duyurdu: Listede Kanadalı 87 senatör ve ABD Kongresinin 398 üyesi var Rusya, mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresinin 398 üyesine ve 87 Kanadalı senatöre yaptırım kararı aldığını açıkladı.