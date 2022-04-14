Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna’dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından AB ülkeleri Rus ekonomisini hedef alan yeni yaptırımları gündemine aldı.

Önceki gün düzenlenen AB Dışileri Bakanları Toplantısı’nda Josep Borrell, AB’nin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması hakkında "Bu yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Başka neler yapılabileceğini tartışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. AB ülkelerinin Rus petrol ve gazına yönelij yaptırım kararları detayları belli oldu.

PETROL İÇİN KRİTİK TARİH ’15 MAYIS’

Reuters, AB ülkelerinin Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketlerinden yapılan ham ve yakıt alımlarını Mayıs ayında azaltmayı planlıyor. Büyük bir Rus petrol alıcısı olan Trafigura tüm yaptırımlara tam olarak uyacağını ifade ederken ‘’15 Mayıs'tan itibaren işlem hacmimizin daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollandalı bir enerji ve emtia ticaret şirketi Vitol daha önce Rus petrolünün ticaret hacminin "mevcut vadeli sözleşme yükümlülükleri azaldıkça ikinci çeyrekte önemli ölçüde azalacağını ve 2022'nin sonuna kadar Rus petrolünün ticaretini durduracağını" söylemişti.

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