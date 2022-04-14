Türkiye Gazetesi

Bundan 7 sene sonra 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki 21 yıllık kocası Daniel Brophy, silahla kalbine iki el ateş açılmasıyla öldürüldü. Nancy, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

“Yanlış Koca” ve “Kalpteki Cehennem” adlarında romanları da olan kadın, 2011’de bir feminist gruba hitaben yaptığı konuşmada, “Bir gerilim yazarı olarak, cinayeti ve dolayısıyla polis prosedürünü düşünmek için çok zaman harcıyorum” demiş ve cinayet silahlarıyla ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulunmuştu: “Her yerde kan olacağı için bıçak kullanmayın. Zehirlemek çok uzun sürer, tetikçi de şantaj yapabilir. Ateşli silahlara gelince, bunlar gürültülüdür ve biraz beceri gerektirir. Kurbanını 10 el ateş ederek öldürüyorsa katil ya çok kötü nişancıdır ya da uyuşturucu kullanmıştır.” Bu ifadeler şimdi çok manidar bulunuyor. Savcılar Portland banliyölerinde hayatından bıkmış olarak tanımladıkları Nancy’yi, kocasını 1 milyon doların üzerindeki hayat sigortası poliçelerinden faydalanmak için öldürdüğünü iddia ediyor. Cinayetle ilgili olarak Nancy’den başka şüpheli yok. Yargılama devam ediyor.

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