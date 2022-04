Türkiye Gazetesi

İran doğumlu kripto para müteşebbisi Sina Estavi, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweeti, geçen sene bir tür dijital imza olan NFT formatında 2,9 milyon dolara satın almıştı.

48 MİLYON DOLAR BEKLİYORDU

Alımı kârlı bir yatırım olarak yaptığını belirten Estavi, geçen hafta 48 milyon dolar beklentisiyle NFT’yi satışa çıkardı. Satış Estavi için büyük bir hayal kırıklığı oldu ve internet ortamında yapılan açık artırmada en yüksek teklif sadece 280 dolar oldu.

İYİ BİR TEKLİF GELMEZSE SATMAYACAK

Estavi'nin teklifi kabul etmesi için iki günü var, yoksa süresi dolacak. Türk asıllı olduğu kaydedilen müteşebbis ise dijital para birimleri konusunda uzmanlaşmış haber sitesi CoinDesk'e WhatsApp mesajı aracılığıyla, “Ancak iyi bir teklif alırsam kabul ederim. Yoksa asla satmam” dedi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından atılan dünyanın ilk tweet'inde, "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) ibaresi yer alıyor.

