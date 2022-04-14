Türkiye Gazetesi

Japonya’nın Miyazaki eyaletinde düzenlenen açık arttırmada satışa sunulan iki meyve 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu. Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya’nın Miyazaki eyaletinde üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu.

İKİ MANGO 58 BİN 300 LİRAYA SATILDI

Güneş yumurtası “Taiyo no Tamago” markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yüzde 15’ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyenler kıyasıya yarışıyor. Açık arttırmada satılan iki mango için kıran kıran geçen mücadele 500 bin yenlik rekor fiyat biçildi.

YÜZDE 15 ŞEKER KRİTERİ

Miyazaki eyaletinde yerleştirilen mangolar özel kalite kriterini sağlıyor. Birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması ve 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor. Her yıl nisan ayı sonunda başlayan hasat, hazirana dek devam ediyor.

Tanesi 50 liradan satılıyor! Üreticinin yeni gözdesi 'mango' Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen mango da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.