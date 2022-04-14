24 Şubat’ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich’ten geldi ve açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.
Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.
Ukrayna Rusya’nın gizli ajanlarını ifşa etti! Putin sinirden küplere bindi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, dünya İstanbul’da gerçekleşen müzakerelere odaklanmış durumda. Müzakerelerden barış çıkmasını beklenirken, Ukrayna cephesinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ukrayna tarafından yayınlanan belgede, yaklaşık 600 Rus ajanının bulunduğu bir liste yayımlandı. Bu ajanların ise genellikle İngiltere olduğu ve FSB için bilgiler topladığı ifade edildi.