Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Pasifik Filosu’na ait "Petropavlosk-Kamçatki" ve "Volhov" isimli iki yeni dizel-elektrikli denizaltılarının su altında iken “Kalibr” seyir füzelerini hedefine fırlattığı açıklandı.

Denizaltılarının sahte bir düşman tarafından oluşturulan bölgeye girdiği ve oradan hedef bir konuma füze saldırısı başlattığı aktarılan açıklamada, “Sahte bir düşmanın gemisini taklit eden özel bir deniz kalkanı hedefi başarıyla vuruldu.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata Pasifik Filosu’ndan 15’ten fazla savaş gemisinin ve uçakların eşlik ettiği ifade edildi.

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