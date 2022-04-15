Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, bölgede bulunan Filistinlileri darp etti. Çıkan olaylarda birçok sivil yaralanırken, bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

KIBLE MESCİDİ'NE GİRDİLER

Aksa’nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı. Geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin taş atmaya başlamasıyla tekrardan avluya girdi. Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

90 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

90 Filistinli yaralandı.

Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail’den değil Türkiye’den SİHA alın Alman Die Welt gazetesinde çarpıcı bir SİHA analizi yer aldı. Analizde ilk kez SİHA almaya hazırlanan Alman hükümetine, İsrail SİHA’sı yerine Türk SİHA’sının tercih edilmesi gerektiği önerildi.

İsrail’deki saldırılarda olağan şüpheli: İran İsrail’in Türkiye ve Arap ülkeleri ile yakınlaşması, Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması sonrası yapılan saldırılar yeni provokasyonun hedeflendiğini gösteriyor.

İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.