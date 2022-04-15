Türkiye Gazetesi

1916 doğumlu Darwin, hayatı sırasında iki dünya savaşı, Ay’a iniş, televizyonun keşfi ve iki küresel salgın gördü.

Darwin’in ölümü hayvanat bahçesi personelini derinden üzdü.

Kaplumbağa, 50 sene önce açılışından bu yana Lancashire’daki hayvanat bahçesinin vazgeçilmezi ve cazibe noktasıydı.

Hayvanat bahçesi yöneticileri, Darwin’in bacağındaki bir problemden dolayı tedavi gördüğünü, dünyanın önde gelen veteriner hekimlerine danışıldıktan sonra mecburen onu uyuttuklarını ifade ettiler.

Blackpool Hayvanat Bahçesi sözcüsü, “Onun yeri doldurulmaz. Cüssesine denk bir kişiliğe sahipti ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok sevildi” dedi. Darwin’in kökeni Seyşeller'deki Aldabra adasına dayanıyor. Bu tür, dünyanın en uzun yaşayan hayvanları arasında yer alıyor.

Kaplumbağalara özel koruma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tükenme tehlikesinde olan 28 deniz kaplumbağasını uydu takip cihazı ile izliyor. Bakanlık, bu yıl 10 kaplumbağayı daha takibe alacak.

Pamukkale’de bulunan siyam ikizi kaplumbağaları koruma altına alındı Denizli’de Pamukkale travertenlerinden gezerken birbirine yapışık halde bulunan siyam ikizi kara kaplumbağaları koruma altına alındı.