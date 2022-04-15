Türkiye Gazetesi

ABD’nin Tennessee eyaletinde Johnathon Smith (31) isimli adam, eski sevgilisi olan ve ismi açıklanmayan kadını arabasına atarak kaçırdı.

TİKTOK'TA GÖRDÜĞÜ İŞARETİ YAPTI

Şerif Ofisi’nden Mike Doddo’nun bildirdiğine göre adam, tehdit ettiği kurbanının arabadan çıkmasına müsaade etmedi. Adam, yakıt almak için benzin istasyonuna geldiğinde araç içindeki kadın eliyle TikTok’tan öğrendiği ve aile içi tacizi ifade eden işareti yaptı.

Başparmak avuç içinde, diğer dört parmak açık vaziyette poz veren kadın daha sonra parmaklarını başparmağın üzerine kapattı. İstasyon görevlisi işareti görerek polise haber verdi, polis de tarif edilen aracın peşine düştü.

15 DAKİKALIK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

15 dakikalık kovalamaca sonunda adam kamyonetiyle yol kenarındaki çukura düştü ve yaya olarak kaçmaya başladı.

Yakalanarak gözaltına alınan saldırgan hakkında polis tarafından insan kaçırma ve ağırlaştırılmış aile içi saldırı suçlaması yöneltildi. Kurban, olayı yara almadan atlattı.

Atla trafiğe çıkan genç TikTok uğruna az kalsın canından oluyordu Atıyla trafiğe çıkarak TikTok için video çekmek isteyen bir genç, trafikte kendisine otomobil çarpmasıyla birlikte havaya uçtu.

TikTok'tan dikkat çeken Rusya kararı Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna işgali hakkında yalan haber yapanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı. Bunun üzerine TikTok Rusya'da bazı faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.