Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz.

Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

EN AZ 152 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, olaylarda en az 152 kişinin yaralandığı, yaralılardan bir kısmının bölgedeki hastanelere sevk edildiği, bazılarının da Mescid-i Aksa'daki sahra hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan çok azının ayakta tedavi edildiği vurgulandı.

İsrail polisi ise Mescid-i Aksa'da "olay çıkardığı" gerekçesiyle yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

RAMAZANIN İKİNCİ CUMASI İÇİN KAPILAR AÇILDI

İsrail polisinin çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarının ramazan ayının ikinci cuma namazı için ibadet edenlere açıldığı bildirildi.

SİYASETTEN TEPKİ

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortağı İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) Lideri Mansur Abbas, polisin Aksa'ya girmesini kınadı.

Yerel basındaki haberlere göre Abbas, "Aksa'yı korumak için her şeyi yapacaklarını, Mescid-i Aksa'ya gelecek zararın tüm siyasi hesaplardan önce geldiğini" söyledi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Bar-Lev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksa bölgesinin ibadet eden Müslüman ve Yahudilerin zarar göreceği bir şiddet merkezine dönüşmesinden çıkarları olmadığını, Aksa'da ibadete müsaade etmek için azami çaba göstereceklerini" ifade etti.

Bar-Lev, Aksa içinde olay çıkaran grupları "ibadet özgürlüğüne zarar vermekle" suçladı.

HAMURSUZ BAYRAMI VE RAMAZANIN İKİNCİ CUMASI AYNI GÜN

Sosyal medyada birkaç gündür paylaşılan görüntülerde fanatik Yahudiler, bugün başlayan Hamursuz Bayramı’nda kurbanlarını Aksa'da keseceklerini söylemişti.

İsrail'de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve üst güvenlik yetkilileri, fanatik Yahudilerin bu adımına izin verilmeyeceğini, Aksa'daki statükonun korunmaya devam edeceğini açıklamıştı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi! 90 Filistinli yaralandı Gelen son dakika bilgisine göre İsrail polisinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdiği bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin kauçuk kaplı mermi, ses bombası kullanarak 90 Filistinliyi yaraladığı öğrenildi. Yaralılar ise bölgedeki yakın hastaneler sevk edildi.

Binlerce Müslüman ilk teravih namazını Mescid-i Aksa’da kıldı Filistin'de müslümanlar, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazanın ilk teravih namazı kıldı.