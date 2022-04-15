Türkiye Gazetesi

Bir dondurucuda 183 ölü köpek, tavşan, kuş ve diğer hayvanın bulunmasının ardından ABD'de gerçekleşen vahşete tepkiler dinmiyor. Yetkililer, Arizona'da yaşanan olayın sorumlusu adamın, hayvanlara eziyet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şerif ofisinin Perşembe günü yaptığı açıklamayla olayın ayrıntıları netlik kazandı. Mohave ilçe milletvekilleri ve hayvan kontrol memurları, bir kadının 43 yaşındaki Michael Patrick Turland'ın üremesi için kendisine ödünç verdiği yılanları iade etmemesi üzerine şikayette bulunduğunu açıkladı. 3 Nisan'da hayvanlar bir garajdaki dondurucuda bulundu. Dondurucu, Turland'ın daha önce Arizona'nın batısındaki kırsal bir topluluk olan Golden Valley'de kiraladığı bir evdeydi.

Açıklamada, donmuş hayvanlar arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğu belirtildi. Şerif ofisinden yapılan açıklamada, "Birkaç hayvan, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi görünüyordu." ifadesi yer aldı ve büyük boy bir dondurucuda tutulduğunu da belirttiler.

HAYVANLARI EV SAHİBİ BULDU

Turland ve eşinin dondurucunun bulunduğu evi boşaltmasının ardından ev sahibi eve gelerek temizlik yaptığı esnada hayvanları buldu. Açıklamada, ev sahibinin daha sonra şerif ofisine haber veren kadınla temasa geçtiği belirtildi. Şerif ofisi, Turland'ın tutuklandığını açıkladı. Açıklamaya göre ayrıca, Turland bazı hayvanları henüz hayattayken dondurucuya koyduğunu itiraf etti. 94 ayrı hayvan türüne eziyet suçundan yargılanıyor.

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