Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Harkov Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün Harkov'da tahliye edilen sivillerin bulunduğu otobüse ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Harkov'daki saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinden kaçan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna'nın Harkov bölgesinde savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya güçlerinin dün bölgedeki bir tahliye otobüsüne ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, "14 Nisan 2022'de İzyum'a bağlı Borova köyünde sivillerin tahliye edildiği otobüslere Rus askerleri tarafından ateş açıldı. İlk verilere göre 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Görgü tanıklarının Rus askerlerini gören otobüs şoförlerinin kaldırımda durup ellerini kaldırarak araçlardan indiklerini, ancak Rus askerlerin yine de insanlara ateş açtığını söylediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.