Türkiye Gazetesi

Rusya ülkedeki 18 Avrupa Birliği (AB) misyonu üyesinin “istenmeyen kişi” ilan edildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya'da AB misyonunun 18 üyesi 'istenmeyen kişi' olarak ilan edildi ve üyeler yakın zamanda Rusya’yı terk etmek zorunda kalacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ayrıca 4 Nisan’da 45 Polonyalı diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmiş ve diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre vermişti.

AB'DEN TEPKİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi.

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