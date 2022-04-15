Türkiye Gazetesi

Rus muhaliflerin lüks hayat yaşadığını iddia ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal beyanı Kremlin tarafından yapıldı. Söz konusu beyan sonrası Ukrayna topraklarına yönelik işgali başlatan emri veren ve başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin yaptırım listesine giren Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelirinin iddia edilenden çok uzakta olduğu ortaya çıktı.

ALTIN KAPLAMA TUVALETİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Resmi olmayan pek çok kaynağın iddialarına göre; Rusya Devlet Başkanı Putin dünyanın en zengin liderlerinden biri ve milyarlarca dolar büyüklüğünde bir serveti var. Rus muhaliflerinin iddialarına en az 20 lüks aracı özel spor salonları ve 65 dolarlık altın kaplama tuvaleti olduğu söylenen Putin’in, kullandığı saatlerin ise 6 yıllık maaşına denk geldiği ifade edildi.

2 DAİRESİ VE 3 OTOMOBİLİ VAR

Bahsi geçen iddialara yönelik Kremlin devletin üst kademelerine ilişkin mal varlığı bilgilerini yayımladı. Söz konusu bilgilerde Putin’in önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 10,2 milyon ruble gelir elde ettiği açıklanırken, beyana göre Putin’in Rusya’da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 18,3 milyon, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12,6 milyon, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 16,6 milyon ruble gelir elde etti.

Putin'e ağır darbe! 40. Üst düzey korgenerali de öldürüldü Savaşın başından beri çok sayıda üst düzey komutan kaybeden Putin’in 40’ıncı üst düzey kurmayınında Korgeneral Denis Mezhuev öldürüldü öldüğü duyuldu. Moskova ölüm haberini doğrulamadı fakat Rus şair Mezhuev'in öldüğünü doğruladı.

Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

Putin'den müzakere açıklaması: Çıkmaza girdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini söyleyerek, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” dedi.

Putin faturayı gizli ajanlara kesti: 150 kişi tasfiye edildi Rus ordusu, 24 Şubat'ta Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri sonrası Ukrayna topraklarında beklenen ilerleyişi gösteremedi. Bu sonuç karşısında sinirlenen Putin'in faturayı istihbarat servisine kestiği ve 150 gizli ajanın hapse atılmasına karar verildiği iddia edildi.