Türkiye Gazetesi

Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı.

BIDEN TAAHHÜTTE BULUNMADI

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.

Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.

Zelenskiy son 8 yıldaki acı bilançoyu açıkladı! 'Savaş 24 Şubat'ta başlamadı' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordsunun 2014’ten beri Ukrayna’ya saldırdığını ifade etti ve son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rus enerjisi tepkisi: Petrol için kanlı para ödeniyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus petrolü almaya devam eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi. Zelenskiy, "Rus petrolü kanlı para ile ödeniyor" dedi.

Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.