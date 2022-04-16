Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Çin, koronavirüsü bahane ederek başta Şanghay olmak üzere 21 kentte bir aydır sıkı karantina tedbirleri uyguluyor. Şanghay ve diğer illerde yaşananlara ilişkin haber, görüntü ve bilgi paylaşımı tamamen yasaklandı. Uzmanlar bu ülkede yaşanan gelişmeleri tüm dünyayı etkileyecek yeni bir krizin habercisi olarak yorumlarken, Çinli stratejist İrşat Hasan “Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping anlaştı. Rus ordusunun Ukrayna saldırısı ile eş zamanlı olarak Çin de Tayvan’a çıkarma yapacaktı. Bu yöntemle ABD ve Batı’nın gücünü bölmeyi hedeflediler. Ancak Rusların belirlenen sürede istediği sonuçlara ulaşamaması, Çin’in Tayvan harekâtını tehir etmesine sebep oldu” dedi. Gazetemize konuşan Prof. Dr. Kutay Karaca “Ukrayna savaşı Çin’in orta ve kuzey ticaret koridorlarını kapattı. Dünya, Çin merkezli yeni sürprizlere hazır olmalı” diye konuştu. Çin- Lanzhou doğumlu Doç. Dr. Erkin Ekrem’in yaşananlara dönük yorumu ise: Çin’de katı bir biçimde yürütülen kontrollü siyaset stratejisi iflas ediyor.

ÇİN, KRİTİK SÜREÇTEN GEÇİYOR

Çin Komünist Partisinin ekim ayında kongresinin olduğunu hatırlatan İlşat Hasan, özellikle Covid-19’un çıkışı ve yayılmasıyla ilgili Şi Cinping’e parti içerisinde büyük muhalefet olduğunu söyledi. Cinping’e en ağır eleştiri eski başbakan Zhu Rongji’den geldi. Rongji, hâlen Devlet Başkanlığı görevini yürüten Cinping’in yaptığı büyük yönetim hataları sebebiyle Çin’i ve tüm dünyayı derin bir kaosa sürüklediğini öne sürdü “Şi Cinping görevden alınmalı” dedi. Çin’in virüsle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği yapmaktan kaçındığını belirten Rongji eleştirilerini “Kötü yönetim sebebiyle olay küresel bir salgına dönüştü. Vuhan’da insanlar Covid-19’dan çok açlık sebebiyle can verdi. Aynı senaryo Şanghay’da tekrar ediyor. Burada neler olduğu toplumla paylaşılmıyor. Ülkenin dış politika, ekonomi, siyaset ve sosyal yapısı büyük yara aldı” şeklinde sıraladı ve “Ekim ayındaki Komünist Parti kongresinden yeni bir başkanın çıkması Çin için zorunluluktur” dedi.

MUHALEFETİN MERKEZİ

Şi Cinping’in durumunu sıkıntılı olarak tanımlayan İlşat Hasan “Şangay, Çin ekonomisinin kalbi. Aynı zamanda sanayi, finans, eğitim ve ticari açıdan dünyaya açılan kapısı. Çin eko-politiğinde bölgeler, kentler tarıma dayalı ve denize dayalı olarak ikiye ayrılır. Gelenekçi şehirler daha içerilerdeki tarım eksenli kentlerdir ve Şi Cinping’e en büyük destek de buralardan geliyor. Şangay ve benzeri liman-ticaret şehirleri ise genel itibarı ile muhalif bölgeler. Bir önceki Devlet Başkanı Jiang Zemin, bu isimler arasında ilk sırada gelir. Dolayısı ile Şanghay’da olan bitenler bir tür iç siyaset dizaynı ve muhalifleri saf dışı etme operasyonu olarak da değerlendiriliyor” diye konuştu. Şanghay’da açlığa dayalı ölümlerin başladığını aktaran İlşat Hasan “İnsanlar isyan ediyor. Buradan çakacak bir kıvılcım rejimin yapısını toptan değiştiremese de ciddi etkiler bırakır” değerlendirmesinde bulundu.

KONGRE ÖNCESİ TAYVAN’A ÇIKARMA

İlşat Hasan’ın verdiği çarpıcı bilgiye göre ise, Şi Cinping, kongre öncesi varolan eleştirileri bertaraf etmek ve kongrede yeniden ipi göğüslemek adına Tayvan çıkarmasını yapmayı planlıyor. Bu konuda Pekin Olimpiyatları öncesi Putin’le gizli bir mutabakata vardılar. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor ve Şi Cinping, Doğu Türkistan soykırım planını tamamlama ve Büyük-Tek Çin idealini gerçekleştirme adına kritik hamleler yapabilir.

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