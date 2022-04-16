Türkiye Gazetesi

Yerel basında yer alan haberlere göre taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibi taşıyan Şıncou-13 kapsülü, sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi. Dönüş güzergahını kısaltan düzenleme sayesinde 24 saat süren yolculuğun 9 saatte tamamlandığı bildirildi. Uzayda 180 gün geçiren takonotların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Şıncou-13 uzay mekiği 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı. Uzay istasyonuna yollanan ikinci ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

ÇİN UZAY İSTASYONU KURUYOR

Çin, ABD’nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uzay İstasyonu ISS programına katılımını engellemesi üzerine kendi istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütmeye başladı. Kurulan Tiengong istasyonun içinde bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobu olması bekleniyor. İstasyon tamamlandığında Rusya’nın Mir Uzay istasyonu ile aynı boyutlarda olması planlanıyor. Çin, istasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülünü 29 Nisan 2021'de fırlatmıştı. 29 Mayıs 2021'de de Tiencou-2 (gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

İSTASYONUN TAMAMLANMASI İÇİN 2 SEFER DAHA YAPILACAK

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 (kutsal gemi-12) mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmişti. İstasyonun ana iskeletini oluşturacak "Vıntien" (gökleri aramak) ve "Mıngtien" (gökleri düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için Şıncou mekiği ile 2 insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile 2 kargo seferi daha yapılması planlanıyor.

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