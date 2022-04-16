Türkiye Gazetesi

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı büyük kayıplara yol açamaya devam ediyor. Batı ve ABD tarafından alınan sert yaptırım kararları Putin’i durdurmazken, bölgeden can kayıpları artıyor. Özellikle Rusya cephesindeki önemli isimlerin savaşta kurban olması Putin’i kızdırmış durumda. Bazı askeri analistler, Putin’in intikam almak istediğini ve bunu için savaşın daha kızgın bir hal alacağını belirtti.

RUSYA İNTİKAM HAZIRLIĞINDA

Dün gelen bilgiye göre, Ukrayna Rusya’nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı vurdu. Ukrayna cephesinde sevinç yaşandı ancak Putin karşı hamle içi hazırlıklarına başladı bile.

Ukrayna'nın güney güvenlik ve savunma güçlerinin sözcüsü Natalia Humeniuk, “Saldırıların artacağını anlıyoruz. Düşman misilleme yapmaya çalışacak. Roket saldırılarını ve topçu atışlarını artıracak.” derken Rusya Savunma Bakanlığı da Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırılarının artacağını duyurdu.

RUSYA UKRAYNA’YI YALANLADI

Rusya ise Ukrayna tarafından çıkan gemi iddialarını kabul etmeyerek, "Hedeflenen limana doğru ilerlerken top ateşine tutulan gemideki mühimmat patladı, gövdesinde yangın çıkan gemi büyük hasar gördü ve dengesini kaybetti. Dalgalı denizde gemi battı" açıklaması yaptı. Ancak ABD de Ukrayna da geminin Ukrayna tarafından batırıldığı konusunda ısrar ediyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA SONRA İLK

İngiliz Guardian Gazetesi'nde yer alan Ukrayna raporuna göre, Moskova'nın tıbbi servis şefi de dahil olmak üzere 14 denizci Kırım'ın Sivastopol limanına götürüldü. Diğer 494 kişinin akıbeti bilinmiyor. Eğer geri kalan denizcilerin boğuldukları doğrulanırsa, Moskva'nın batışı ikinci dünya savaşından bu yana tek seferde en fazla Rus askerinin ölümüne sebep olan olay olacak.

TÜM GÜCÜYLE DONBAS’A SALDIRACAK

Rusya’nın amiral gemisinin batırılması, savaştaki kötü yönetim ve istihbarat başarısızlığından dolayı kızın olan Putin’i daha da sinirlendirdi. Ukraynalı ve ABD'li yetkililer Ukrayna'nın doğusuna yapılacak yeni saldırı için Rusya'nın hazırlık yaptığı konusunda günlerdir uyarılarda bulunuyor. Askeri analistler şimdi Rusya'nın Donbas bölgesine yeni ağır silahlar ve askeri birlikler gönderdiğini ve askerlere sıkı bir eğitim verildiğini iddia ediyor. İddialara göre Rusya Donbas'a tüm gücü ile saldıracak.

UZUN VE KANLI OLACAK

The New York Times'da yer alan analize göre, Rusya'nın Donbas saldırısı başladığında bu saldırının çok kanlı ve çok uzun süreceği konusunda hem askeri analistler hem de Batılı ve Ukraynalı yetkililer hemfikir.

Ukrayna şimdi Putin'in intikam saldırısına hazırlanıyor. Rusların Ukrayna'nın doğusunda ele geçirmeye çalışacağı yerler için iyi güçlendirilmiş savunma mevzileri oluşturuldu. ABD askeri destek verileceğini duyurdu.

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Rusya'dan AB hamlesi: 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Rusya, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Kiev'de panik! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Kiev'deki saldırılarımız artacak Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı 24 Şubat’ta başlattığı savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama’da Kiev’deki saldırıların artacağı belirtilirken, gerekçesi de açıklandı.