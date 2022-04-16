Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesine üzerine başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden Rusya’ya yaptırım kararı alındı. Rusya’ya yaptırımların başını çeken İngiltere’ye Ruslardan misilleme geldi.

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE MİSİLLEME

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı. Johnson ve Truss'ın ülkeye girişleri yasaklandı.

Putin sinir küpüne döndü! Rusya intikam için hazırlanıyor: “Çatışma uzun ve kanlı olacak” Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta nerdeyse iki aya yaklaşılmış durumda. Rusya cephesi savaşta büyük kayıplar verirken, amiral gemisi Moskva’nın da imha edilmesiyle tansiyon yükselmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Putin’in intikam almak istediği belirtirken, savaşın Donbas bölgesinde artacağı öngörülüyor. Askeri analistler yeni ağır silahlar ve askerlerin bölgeye gönderilerek çatışmaların artacağı ve uzun süreceği belirtiliyor.