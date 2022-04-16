Kremlin Rusya Devet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın telefonda görüştüğünü açıkladı.
Görüşmede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliği istişare edildi. Söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmelerde bulunuldu.
Öte yandan taraflar Ukrayna’daki son durumu ve Yemen’deki gelişmeleri de ele aldı.
Motorine zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine indirim gelecek mi? 16 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinde peş peşe gelen zam ve indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. En son olarak ise dün gece motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte vatandaşlar, “Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? Benzine indirim geldi mi? 1 litre benzin, mazot ve motorin fiyatları kaç TL? Motorine ne kadar zam geldi? Brent petrol fiyatı kaç dolar? Motorin kaç TL oldu? Benzine indirim gelecek mi?” sorularını araştırma başladı. İşte 16 Nisan 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları…