Türkiye Gazetesi

Basın toplantısı düzenleyerek, medya mensuplarının sorularını cevaplandıran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştaki son duruma dair açıklamlar yaptı. Savaştaki en önemli stratejik bölgelerden biri olan Mariupol'e ilişkin de konuşan Zelenskiy, "Mariupol bu savaşın kalbi. O attıkça biz savaşıyoruz ve güçleniyoruz. Eğer atmayı keserse bizim pozisyonumuz zayıflayacak. Eğer o şehirdeki pozisyonumuz güçlenirse, Rusya ile oturduğumuz masada elimiz güçlenir” ifadelerini kullandı.

"MARİUPOL'DE 5 BİNİ ÇOCUK 20 BİN KİŞİ ÖLDÜ"

Zelenskiy, “Ruslar Mariupol’den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Mariupol’deki askerlerimize direnişleri için minnettarız. Berdyansk limanından taliye gerçekleşmesi konusunda anlaşmıştık ancak Rusya müsaade etmiyor. Askerlerimizle her gün iletişim halindeyiz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Askerlerimiz en önemli vazifelerden birini yerine getirdiklerini biliyorlar” dedi.

“MARİUPOL BU SAVAŞIN KALBİ”

Mariupol şehrinin işgalden kurtulduğunu ancak topçu atış sistemleri ve zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenskiy, “Maalesef gerektiği kadar silah desteği alamıyoruz. Düşmanın elindeki imkanlar daha gelişmiş durumda ancak bizim askerlerimiz Rusların akıl edemeyeceği taktiklerle onları vuruyor. Mariupol bu savaşın kalbi. O attıkça biz savaşıyoruz ve güçleniyoruz. Eğer atmayı keserse bizim pozisyonumuz zayıflayacak. Eğer o şehirdeki pozisyonumuz güçlenirse, Rusya ile oturduğumuz masada elimiz güçlenir” ifadelerini kullandı.

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