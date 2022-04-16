Türkiye Gazetesi

Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta örnek teşkil ettiği belirtildi. Öyleki haberde Fransız Senatosunun, "yüksek yoğunluklu çatışmalarda" başarısız olmaması için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği kaydedildi.

"EN AZ İKİ YIL İÇERİSİNDE ÜRETİLSİN"

Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda, SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi.

Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

Haberde, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, "Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi" konusunu genişçe ele aldıklarına dikkati çekildi.

ADINA MARŞ YAZILAN TÜRK YAPIMI SİHA

Haberde Ukrayna-Rusya savaşında da Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif rol oynadığı, Ukrayna ordusunun satın aldığı 20 kadar TB2 ile Rus ordusuna büyük zayiat verdiği kaydedildi.

Ukrayna tarafının Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı, hava savunma sistemi, helikopter ve iki komuta merkezini imha ettiği bilgisi paylaşılan haberde Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 için özel marş yazıp seslendirdiği aktarıldı.

Haberde Bayraktar TB2'lerin 4 lazer güdümlü füze başlığı taşıyabildiği, dayanıklı ve kısa pistlerden bile kolayca havalandığı, Dağlık Karabağ çatışmasında da belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

AB'den SİHA teklifi: Birlikte üretelim Avrupa Birliği'nin, Ankara'ya silah sanayiinde ortaklık teklif etmeye hazırlandığı ve İHA-SİHA üretiminde Türkiye'nin üstün teknolojisinden faydalanmak istediği iddia edildi.

Bir ülke daha Bayraktar için sıraya girdi! Sırbistan Türk SİHA’ları için harekete geçti Rusya’nın saldırılara karşı savunma anlamında önemli başarılar yakalayan Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Karabağ savaşındaki etkisiyle yıldızı parlayan Bayraktar TB2, önemli ülkeler tarafından yakından incelenmeye başlandı. En son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığını belirterek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Bayraktar TB2 için heyecanlı olduklarını belirten Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail’den değil Türkiye’den SİHA alın Alman Die Welt gazetesinde çarpıcı bir SİHA analizi yer aldı. Analizde ilk kez SİHA almaya hazırlanan Alman hükümetine, İsrail SİHA’sı yerine Türk SİHA’sının tercih edilmesi gerektiği önerildi.

İHA-SİHA'lara bir övgü de Şakir Zümre'nin torunundan: Tek kelimeyle muhteşem Türkiye'nin gururu yerli ve milli SİHA-İHA'lar övgüleri toplamaya devam ediyor. Birçok ülkenin ihraç etmek için sıraya girdiği SİHA'lara dünya basınında manşetleri süslemeye devam ederken, bir yorum da Şakir Zümre'nin torunu Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı'dan geldi. Humbaracıbaşı, "Tek kelimeyle muhteşem. Hele Bayraktarların, Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu SİHA'lar..." dedi.