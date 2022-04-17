Türkiye Gazetesi

Başkent Priştine’de basın toplantısı düzenleyen Sveçla, 13-15 Nisan tarihlerindeki saldırıları “terör saldırısı” olarak nitelendirerek “Saat 7.40’ta sınır noktalarında nöbet değişimi yapacak olan Kosova polisine saldırı oldu. El bombası ve AK47 ile yapılan saldırı bir terör eylemi olarak doğrulanmıştır. Saldırı polis memurları ile bütün Kosova vatandaşlarının korkutulması amacıyla yapılmıştır” dedi. Sveçla, bu saldırıların, Kosova kurumlarının ülkenin her köşesinde düzen ve hukuku tesis etme konusundaki ciddi kararlılığına cevaben yapıldığını vurguladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de “Son saldırının Sırbistan’dan geldiği belirledi. Sırbistan’ı, aralarında Kosovalı Sırplardan olan polisimize yönelik, şiddetli terör saldırılarını kınamaya ve bu saldırılara mesafe koymaya çağırıyorum” dedi.

Sırbistan ile Kosova arasında seçim gerilimi 3 Nisan'da sandığa gitmeye hazırlanan Sırbistan, komşusu Kosova ile gerildi.