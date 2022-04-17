Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna savaşında tansiyon yükselmiş durumda. Liderlerden peş peşe açıklamalar gelirken korkunç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre, Rus askerlerinin ele geçirip geri çekildiği bazı bölgelerde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi.

KİMYASAL SİLAH KALINTILARI BULDULAR

Ukrayna radyolarına önemli açıklamalarda bulunan Trostianets'in belediye başkanı Yuri Bova, Rus ordusunun ele geçirip geri çekildiği Bilka köyünde kimyasal silah kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

“KALINTILAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Açıklamalarının devamında Bova, sarin gazı ve zehir maddelerinde bulunduğunu belirterek, "Bilka'da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

ZELENSKİ’DE BU İDDİALARI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Haberi uluslararası kamuoyu ile duyuran The Guardian gazetesi bu iddiların henüz doğrulanmadığını belirtti. Öte yandan geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

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