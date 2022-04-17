Türkiye Gazetesi

Onlarca kişilik Fanatik Yahudi yerleşimci grupları, sabah namazından sonra Filistinlileri dağıtan İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

'TAŞ TOPLAMA' ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları başlamadan önce “yüzlerce Filistinli maskeli gencin taş topladığı” öne sürüldü.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin girişini sağlamak üzere polis güçlerinin bölgedeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

Öte yandan, İsrail polisinin sabahki baskınında Kıble Mescidi’ne sığınan grup, polisi uzaklaştırmak için içeriden havai fişek attı. İsrail polisi de içerideki gruba kırık camlardan kauçuk kaplı mermi sıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Aksa’nın Esbat Kapısı'nda 9 kişinin yaralandığı, 4 yaralının hastaneye aktarıldığı belirtildi.

İsrail güçleri sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmıştı. İsrail polisi, bunun ardından Mescid-i Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmişti.

Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla cuma ve cumartesi günlerinin dışındaki günlerde sabah ve akşam saatlerinde İsrail polisi kontrolünde Mescid-i Aksa’ya baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi! 90 Filistinli yaralandı Gelen son dakika bilgisine göre İsrail polisinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdiği bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin kauçuk kaplı mermi, ses bombası kullanarak 90 Filistinliyi yaraladığı öğrenildi. Yaralılar ise bölgedeki yakın hastaneler sevk edildi.

Filistin-İsrail arasında tansiyon yükseliyor İsrail Başbakanı Bennett, 5 İsraillinin öldüğü saldırı sonrası sivillere “Silah taşıyın” çağrısında bulundu. Onlarca İsrailli, “Araplara ölüm” sloganlarıyla sokaklara çıkarak linç kampanyası başlattı.