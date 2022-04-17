Türkiye Gazetesi

ABD’nin Mississippi eyaletinde Eugene Cronley isimli adam, Mississippi Nehri’nde Natchez yakınlarında oltayla 59,4 kiloluk mavi kedi balığı yakaladı. Cronley şimdiye kadar en fazla 45,8 kiloluk balık yakalayabilmişti. Dünya rekoru ise 64,9 kilo ile Victoria Gölü’nde tutulan kedi balığında.

YEM OLARAK RİNGA BALIĞI KULLANDI

Olta ve makara kullanarak balığı avladığını belirten Cronley, yem olarak da ringa balığı kullandığını söyledi.

Balığın boyunun 1,4 metre, bel çevresinin 1,04 metre olduğunu belirten Cronley, “Bu bir canavar” diyor.

Sezonun son balıkları tezgahlarda Denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonun son balıkları Rize'de tezgahlardaki yerlerini aldı.

Av sezonunun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi istavritte buldu Zonguldak’ta av sezonun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi İstavrite buldu. 1 Eylül’de başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erecek.