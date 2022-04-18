Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’nın Ukrayna işgal girişiminde kullandığı operasyon kodu ortaya çıktı. Rus birlikler, 24 Şubat günü başlayan saldırı dalgasını 96 saat (Devanosto Şest Çasov) parolası ile başlattı. Gazetemize açıklamalarda bulunan Ukrayna milletvekili ve Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu, “Ruslar, tüm Ukrayna’yı 8 günde teslim alacağına inanıyordu. Her şeyin 96 saate biteceği kabulü ile saldırdılar. Operasyonun 9. günü de Kiev meydanında zafer konseri yapacaklardı. Zafer madalyaları, bando takımı dâhil tüm ekipmanları operasyon birlikleri ile göndermişlerdi. Ukrayna ordusu bunlardan bazılarını ele geçirdi” dedi.

RUS VAHŞETİNİN TANIĞIYIM

Kiev’de konuştuğumuz Kırımoğlu, Rusya’nın Ukrayna’da tarihî bir vahşete imza attığını söyledi. Mariupol, Herson, Bucha, İrpin gibi şehirlerden binlerce sivilin kaçırıldığını belirten Mustafa Cemil Kırımoğlu, “Bu insanları çalışma kamplarına götürdüler. Ukraynalı ailelerin ellerinden aldıkları çocukları ise düzenledikleri sahte Rus kimliklerle mankurt yetiştirmek üzere özel eğitim kamplarına yerleştirdiler. Bunların arasında Türk soylu aile ve çocuklar da var. Başkent Kiev dâhil bir çok Ukrayna şehrini harabeye çevirdiler. Bucha ve İrpin’de işlenen cinayetlerin canlı tanığıyım. Onlarca kadın ve çocuğun nasıl hedef gözetilerek kurşunlandığını gördüm. Sahada yaşadıkları yenilginin intikamını savunmasız insanlardan aldılar” diye konuştu.

RUSYA, 9 MAYIS İÇİN HAZIRLANIYOR

Rus ordusunun 24 Şubat’ta başlayan saldırıları devam ediyor. Herson, Mikolaiv, İzyum, Mariupol, Donetks, Luhansk çatışmaların en yoğun olduğu bölgeler. Tatar lider Kırımoğlu, sekiz günde Ukrayna’yı dize getirme iddiası ile savaşı başlatan Rusya’nın hâlen yüzde 10’luk dilimde dahi kontrol sağlayamadığını vurguladı. Putin’in orduya “9 Mayıs’a kadar Donbas’ı bitirin” emri verdiğini kaydeden Kırımoğlu, Putin’in Rusların zafer bayramı olan 9 Mayıs günü vermeye hazırlandığı bu müjdenin Rus ordusunun yenilgisinin itirafı olacağını söyledi.

HER AÇIDAN MAĞLUP OLDULAR

Ruslar için sivil, asker fark etmeksizin insanın hiçbir kıymeti olmadığını ifade eden Kırımoğlu, şöyle devam etti: Bunu 2. Dünya Savaşı örneğinde gördük. Aynı şeyi Ukrayna’da yapıyorlar. Burada Rus askerlerinin kaybı 20 bini aştı. Afganistan’da 10 yılda 15 bin, Çeçenistan’da 10 bin ve Suriye’de 10 yılda 7-8 bin askerleri öldü. Ama burada 53 günde 20 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Her şey 8 günde biter diye girdiler ama şimdi hedeflerini 6 ay olarak revize ettiler. Rusya için 6 ay sonra da bir zafer olmayacak. Ukrayna’da her açıdan mağlup oldular.

KUZEY KORE’DEN SİLAH ALIYOR

Mustafa Cemil Kırımoğlu, Ukrayna’da Rus ordusu için dillendirilen dünyanın en güçlü 2. ordusu efsanesinin çöktüğünü ifade ederek, Moskova’nın geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore’ye bir heyet gönderdiğini söyledi. Kırımoğlu “Şu an Kore’den silah çekiyorlar. Yaptırımların etkisiyle birçok alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de ciddi üretim-tedarik sorunları yaşıyorlar” dedi. Kırımoğlu, Kırım’da kurulan hırsızlık mallarının satıldığı pazarlara dikkat çekerek “Rus askerlerinin Ukrayna’da çaldıkları malları buralarda sattıklarını söyledi.

DONBASS KRİTİK EŞİK

Rus ve Ukrayna orduları uzun süredir savaşın kaderini tayin edecek Donbas hattına asker, silah ve cephane yığıyor. Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun bu konuya ilişkin yorumu şayet Ruslar Donbass’ı aşarsa Ukrayna geneli tüm cephelerin bu durumdan olumsuz etkileneceği yönünde. Kırımoğlu, Ukrayna’nın kazanması durumunda ise 6 aylık bir bebek iken başlayan sürgün döneminin biteceğine ve ata yurdu Kırım’a yeniden döneceğine inanıyor. “Donbass’ta yaşanacak muharebeler konusunda Ukrayna askerine güveniyorum” diyen Kırımoğlu, bu süreçte hava savunma sistemlerini kritik rol oynayacağı görüşünde.

RUSLAR HER ŞEYİNİ SATIYOR

Kırımoğlu’nun verdiği bilgilere göre Rusların birçok cephede yaşadığı yenilgi sonrası Kırım da olağanüstü hareketlendi. Ev ve arazi fiyatlarının dibe vurmasına sebep olan hareketliliğin sebebi Ukrayna ordusunun yeniden bölgeye gelmesinden korkan ve işgal sonrası bölgeye getirilen Rusların her şeylerini satarak bölgeden kaçıyor olması. Rus yönetimi bu nedenle Kırım’da hava yolu trafiğini kapattı. Kara yolunda ise olağanüstü kontroller var ve Rusya dâhil hiçbir ülkeye sivil seyahatlere izin verilmiyor. Kırım genelinde tüm hastaneler sivillere kapatıldı. Tamamı Ukrayna’dan getirilen yaralı Rus askerler ile dolu. Morglarda ise yüzlerce Rus asker ölüsü bekletiliyor.

İstanbul'da özerk Kırım sürprizi 2014’te ilhak ettiği Kırım’la ilgili şu ana kadar geri adım atmaya yanaşmayan Rusya, ilk defa İstanbul zirvesinde olumlu sinyal verdi.

Müzakere sonrası Kremlin'den açıklama: Kırım Rusya'nındır Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktığını belirtti. Peskov Kırım ile ilgili olarak “Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur” dedi.