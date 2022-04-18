Türkiye Gazetesi

New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı. Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığı açıklaması yaptı.

SALDIRI ÖNCESİ ‘TÜRK MÜSÜN’ DİYEREK SORDU

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra ''Türklerden nefret ediyorum.'' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerel medyada yayımlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için ''Türk olduğu için bıçaklandı'' bilgisi yer aldı.

Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı.

New York’u kana bulamıştı... Metro saldırganı yakalandı ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

New York saldırısı şüphelisi: Her şeyi öldürmek istedim ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn metro istasyonunda dün gerçekleşen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili ‘şüpheli’ olarak aranan 62 yaşındaki Frank R. James’in Youtube videolarında her şeyi öldürmek istediği ve insanlara karşı öfke dolu olduğu tespit edildi.

New York polisi, metro saldırısının şüphelisinin kimliğini açıkladı ABD’de Brookly’ndeki metro istasyonunda dün gerçekleşen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını bildirildi.