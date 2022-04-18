Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu işgal girişimi 54 gündür devam ediyor. Rusya, Batılı ülkelerin tüm yaptırımlarına rağmen geri adım atmıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rus ordusunun Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerinden dolayı tepki göstermesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu ve Rus ordusunun ülkenin doğusunda yeni taaruz hazırlığında olduğunu söyledi.

ZELENSKİ: RUS ORDUSU İŞKENCE ODALARI KURDU

Zelenski, Rus ordusunun, gözaltı işkence odaları kurduğunu öne sürdü ve , "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

“YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Rus ordusunun ülkenin doğuruşunda taarruza hazırlandığını söyleyen Zelenski, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yeryüzünden silmek istiyorlar." diye konuştu.

Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığını söyleyen Zelenski, "Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yeryüzünden silmek istiyorlar." dedi.

"MARİUPOL KIRMIZI ÇİZGİ OLABİLİR" UYARISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını aktardı. Kuleba, “Mariupol'deki durum hem askeri açıdan korkunç hem de yürek burkucu. Bu şehir artık yok oldu. Ukrayna ordusunun geri kalanı ve büyük bir sivil grup, temel olarak Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Mücadelelerini sürdürüyorlar ancak Rus ordusunun Mariupol'deki davranışları, ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösteriyor" dedi.



Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını belirten Kuleba, "Son haftalarda dışişleri bakanları düzeyinde Rus diplomatlarla herhangi bir bağlantımız olmadı. Tek temas düzeyi, çeşitli kurum temsilcileri ve parlamento üyelerinden oluşan müzakere ekibidir. Uzman düzeyde istişarelerini sürdürüyorlar ancak üst düzey görüşmeler gerçekleşmiyor. Özellikle Buça'dan sonra Ruslarla konuşmaya devam etmek zorlaştı. Başkanımızın da belirttiği gibi, Mariupol kırmızı bir çizgi olabilir" dedi.

Zelenskiy 'şu anda hazırlar' deyip, garantör olacak 4 ülkeyi açıkladı: Aralarında Türkiye de var Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin garantör olmaya hazır olduklarını açıkladı.

Zelenskiy’den Mariupol vurgusu ‘bu savaşın kalbi’ deyip açıkladı: Kaybedersek pozisyonumuz zayıflar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, kazanmaları halinde Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetli olacağını belirtti.