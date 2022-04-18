Türkiye Gazetesi

Türkiye'de olduğu kadar Asya ülklerinde de çay, özellike yeşil çay oldukça fazla tüketiliyor. Öyle ki kahvaltılarda, yemeklerde ve tüm öğünlerde çay vazgeçilmez bir unsurdur. Hem sağlık açısından faydası saymakla bitmeyen yeşil çay Japonya'da ayrı bir öneme sahip. Yemeklerde, hamur işlerinde ve her türlü yiyeceğin yeşil çay aromalı çeşidini görebilirsiniz.

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde yetiştirilen ve işlenen yeşil çay yaprakları sezonun ilk açık artırmasında meraklıların beğenisine sunuldu. Fujinomiya bölgesinden elde edilen özel üretim çayların yanı sıra normal kalitedeki ürünlerin de satışa çıktığı müzayedede tüccarlar en kaliteli çayları alabilmek için kıyasıya yarıştı.

ÖZEL YEŞİL ÇAY 226 BİN TL'YE SATILDI

Sabah erken saatlerde başlayan açık artırmada en yüksek teklif ise Fujinomiya bölgesinden toplanan ve tamamen elle işlenen 1 kilogramlık yeşil çaya verildi. Renk, koku ve yaprak şekliyle öne çıkan 1 kilogramlık kurutulmuş yeşil çay, 1.96 milyon Yen'e (yaklaşık 226 bin lira) alıcı buldu.

Shizuoka Japon Çayı Pazarı Başkanı Yasuhide Uchino, sürekli artan yakıt ve hammadde fiyatlarına rağmen tüketicilere lezzetli çay sunmak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

BÖLGE YEŞİL ÇAYI İLE ÜNLÜ

Japon kültüründe önemli yere sahip olan yeşil çay, ülkede en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Shizuoka eyaleti ise ülkenin en kaliteli ürünlerinin bölgede yetiştirilmesi nedeniyle yeşil çayı ile ünlü olarak biliniyor. Japonya, özel üretim meyve, sebze gibi ürünlere ödenen rekor fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

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