Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 54 gündür devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna’da ilerleyişi devam ediyor. Mariupol kentinde Rusya’nın Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve saat vermişti.

RUSYA’NIN ŞARTLARI

Rusya’nın ‘Teslim olun’ çağrısı üzerine, Ukrayna birlikleri bağışlanacaklarını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.

Moskova yönetimi teslim olunmanın şartlarını açıkladı ve teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken, Ukrayna askerlerinden durumu bildirmek için beyaz bayrak sallamalarını istenildi.

UKRAYNA TEKLİFİ REDDETTİ

Ukrayna’nın Odesa Milletvekili Oleksiy Goncharenko, Rusya’nın teklifini kentteki birliklerin ‘sonuna kadar savaşacaklarını’ söyleyerek reddetti.

BBC’ye konuşan Ukrayna milletvekili Gonçarenko, Ukraynalı askerlerin Rusya’ya teslim olmayacağını söyledi.

‘MARİUPOL DÜŞMEDİ’

Eski Ukrayna Başbakanı Denis Şhimal ABD televizyonuna konuştu. Şhimal ‘Şehir hala düşmedi’ dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini açıkladı.

Şhimal ayrıca bu hafta Washington’da yapılacak Uluslarası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna için daha fazla miktarda mali yardım isteyeceklerini söyledi.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, CNN International’a konuştu ve savaşın sona ermesi için ülkenin doğusundaki topraklardan vazgeçmenin söz konu olmadığını söyledi. Zelenski, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı güçlerle çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesini sonuna kadar savunmaya hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy Rusya'nın yeni planını açıkladı: Yeryüzünden silmek istiyorlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünkü konuşmasında Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlere dünyanın tepki göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığını söyleyen Zelenski, "Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yeryüzünden silmek istiyorlar." dedi.

Zelenskiy 'şu anda hazırlar' deyip, garantör olacak 4 ülkeyi açıkladı: Aralarında Türkiye de var Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin garantör olmaya hazır olduklarını açıkladı.