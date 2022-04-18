Türkiye Gazetesi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala adaylar tüm kozlarını oynamaya devam ediyor. Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura kalan aşırı sağcı politika benimseyen Marine Le Pen gençlerin ilgisini çekerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u seçim kampanyasında takip eden fotoğrafçı Soazig de La Moissonnière dikkat çeken görüntüler paylaştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ünlü fotoğrafçının Instagram'da yayınladığı son görüntüler herkesi şaşırttı. Fotoğraflardan birinde (üstte yer alıyor) Macron'un gömleğinin düğmelerini açarak oturması 'maço erkek pozu vermiş' yorumlarına yol açtı. Bunun yanı sıra BBC, Macron'un bu tür pozlar vererek gençlerin dikkatini çekmeye çalıştığını ileri sürdü. Zira Marine Le Pen'in genç seçmenlerin desteğini aldığı biliniyor.

BOND OYUNCUSUNA BENZETİLDİ

AFP haber ajansına konuşan akademisyen Pierre-Emmanuel Guigo, "Macron, gençler arasında çok popüler olmasına karşın sosyal medyada görünürlük için fazla bir şey yapmadı" diyor. Bu arada, Macron'un söz konusu pozuyla Sean Connery ve Burt Reynolds'a benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Roger Federer'e benzeterek yorum yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Macron’un, Fransız Hava Kuvvetleri paraşütçülerinin armasının yer aldığı bir üst giymesi de konuşulmuştu. Pek çok kişi Macron'un daha spor ve askeri kıyafetler giyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e özendiğini iddia etmişti.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde "Macron-Le Pen" protestosu Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenciler, seçimde ikinci tura kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek için sınıfları ve koridorları doldurarak, "Ne Macron ne Le Pen", "Aşırı sağa hayır" sloganları attı.

Macron'dan şaşırtan Rusya çıkışı: Biden'ın 'soykırım' sözlerini eleştirdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Joe Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara karşı ‘soykırım’ yaptığı yönündeki ifadelerini eleştirdi. Macron, sözlü gerilimlerin savaşın sona ermesine yardımcı olmayacağını söyledi.