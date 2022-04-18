Türkiye Gazetesi

Ayçiçek yağının çok büyük bir bölümünü Ukrayna'dan ithal eden Fransa'da, savaşın yol açtığı küresel kıtlık yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı. Almanya'nın ardından bu kez de Fransa savaştan nasibini aldı, şimdi ülkede yağ krizi yaşanıyor.

Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı. Fransız basınındaki haberlerde, insanların evlerinde stok yapması nedeniyle marketlerde yağ kalmadığı vurgulandı.

Market yetkilileri, sıvı yağ stoklarında herhangi bir sorunun bulunmadığını, reyonların sıvı yağlarla doldurulduğu gibi insanlar tarafından boşaltıldığını söyledi.

YAĞ SATIŞLARINA 'KİŞİ BAŞI' SINIRLAMASI

Marketler, bu sorunun önüne geçmek için sıvı yağ satışlarına kişi başı olarak sınırlandırma getirdi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 80'ini karşıladığı, Fransa'nın ise ayçiçeği yağı ihtiyacının 3'te 2'sini Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.

TEDARİK SORUNU YOK

Tarım Bakanı Julien Denormandie'nin yakın çevresinden yapılan açıklamada, yeteri kadar stok olmasına rağmen insanların ihtiyacından fazlasını aldığı vurgulanarak, ülkede ayçiçeği yağı tedarikinde bir sorunun yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Covid-19 salgınında 2020'deki ilk karantina uygulamasında buna benzer bir durumun yaşandığı ve insanların evlerinde tuvalet kağıdı stokladığı hatırlatıldı.

ÜLKE EKONOMİSİNİ DE ETKİLEDİ

Fransa'yı vuran yağ krizi ülke ekonomisini de derinden etkiledi. Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokması bekleniyor.

Küresel gıda fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Ayçiçek yağı zirvede… Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Mart ayı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Gıda fiyatlarındaki bu yükselişin en büyük sebebi ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Özellikle tahıl ürünlerinin bitkisel yağlardan kaynaklı fiyat artışı ise dikkat çekti. Peki Ayçiçek yağlarındaki yükseliş neden? Savaşla birlikte Ayçiçek tohumunun üretimi azalması ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ile Ayçiçek yağının fiyatı aylık yüzde 23,2 artış kaydetti.