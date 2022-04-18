Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubu, çok önemli iddialarda bulundu. Grup "2020 ve 2021'de resmi İngiliz ağlarında birden fazla şüpheli Pegasus casus yazılım vakası gözlemledik. Bunları İngiltere hükümetine bildirdik" açıklamasında bulundu.

HEDEFTEKİ İSİM KİM?

Bu yerler arasında Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının da olduğu belirtilen araştırmacılar "Dışişleri Bakanlığıyla ilgili şüpheli vakalar, BAE, Hindistan, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Ürdün'le eşleştirdiğimiz Pegasus operatörleriyle bağlantılı. İngiltere Başbakanlık Ofisindeki şüpheli vaka ise BAE'yle eşleştirdiğimiz bir Pegasus operatörüyle ilişkili" ifadelerini kullandı..Ancak araştırmacılar, casus yazılımın hedefindeki kişileri belirleyemediklerini kaydetti.

İSRAİLLİ ÜRETİCİ FİRMADAN YALANLAMA

Pegasus'u üreten İsrail firması NSO'dan, Guardian gazetesine yapılan açıklamada, iddialar yalanlanarak kendilerinin Citizen Lab ve Uluslararası Af Örgütü tarafından siyasi olarak hedef alındıkları savunuldu.

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği, casus yazılım programı Pegasus'un, geniş bir coğrafyada farklı meslek gruplarından geniş kitlelerin izlenmesinde kullanıldığı bildirildi.

Pegasus, Apple'daki açıktan faydalanmış Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail casus yazılım şirketi NSO Group'un Pegasus kötü amaçlı yazılımını neredeyse her iPhone, Mac ve Apple Watch cihazına yerleştirmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti. Bir Suud aktivistin telefonunu analiz eden CitizenLab, bir haftalık çalışma sonucunda güvenlik açığını ortaya çıkardı.

ABD'den İsrail'e 'Pegasus' tepkisi ABD yönetiminin İsrail merkezli NSO Group 'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım ile ilgili Tel Aviv yönetimine endişelerini bildirdi.