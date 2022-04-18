Türkiye Gazetesi

Ukrayna savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim etti. Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu devletimizin Avrupa Birliği yolunda bir etabıydı ve Avrupa Birliği’ne girişin formalite adımlardan biriydi. Her ülke böyle bir yolu geçmelidir. Maalesef biz böylesine trajik bir zamanda bunu yaşıyoruz. Ukrayna halkı AB’nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler. Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi. Tekrardan teşekkürler" dedi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyarette Zelenskiy’e söz konusu anketi teslim etmişti.

Zelensky'nin çok konuşulan görüntüsü: Sarhoş olduğu iddia edildi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin makam odasında kaydettiği görüntülerde sarhoş olduğu iddia edildi. Zelenskiy'e ait olan videoya tepkiler yağdı.

Moldova ve Gürcistan’ın AB'ye üyelik süreci başladı Ukrayna’nın ardından Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci başlatıldı.

AB, Rus işgaline karşı harekete geçti: Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'ya yolu açtı Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaların başlatıldığını belirterek üyelik için uzun bir yolda ilk adımın atıldığını belirtti.