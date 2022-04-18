Türkiye Gazetesi

ABD’nin Virginia eyaletindeki bir caminin İslamofobik saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Eyaletin Glen Allen yerleşkesinde bulunan West End İslam Merkezi'nden yapılan açıklamada, gündüz vakti camiye giren kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin etrafa zarar verdiği kaydedildi.

SON 6 AYDA İKİNCİ SALDIRI

Açıklamada, camideki vandalizm sırasında duvarlara Müslüman karşıtı yazılar yazıldığı, camların kırılarak camideki eşyalara zarar verildiği ifade edildi.

Caminin son 6 ayda 2 kez benzeri vandalizme uğradığına dikkat çekilen açıklamada, “Ramazan ayında ibadet yerine yapılan bu saldırı, Müslüman toplumuna yapılan bir saldırıdır.” ifadesine yer verildi.

Saldırının, Henrico Bölgesi Polis Departmanı tarafından nefret suçu kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

İslamofobik yasa İngiltere meclisinde: Gizlice vatandaşlıktan atacak İngiltere, tartışmalı bir yasayı yürürlükten geçirmeye çok yakın. İslamiyet karşıtı olacağı düşünülen ‘truva atı’ yasa, ‘aşırıcılık’ ile mücadele ettiğini iddia ederek Afrika kökenlileri ve Müslümanları habersizce vatandaşlıktan çıkarmaya yönelik.

Batı'da müslümana şiddet artıyor! En çok İslamofobik saldırı İngiltere’de Fransa’da cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour’un ülkedeki “Müslümanları asimile etme” çağrısı, son dönemlerde Batı’da yaşanan İslamofobik saldırıları yeniden gündeme getirdi.

Almanya'da camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi Sahte isim ve adresle Münih kentinden posta yoluyla gönderilen üç sayfalık mektupta, İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadelerin yanı sıra çeşitli gazete kupürleri ve görseller de yer aldı.

Birleşmiş Milletler: İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu söyledi.