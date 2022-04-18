Türkiye Gazetesi

NATO, dünyanın en büyük canlı siber tatbikatına yarın başlıyor. Her yıl yapılan "Kilitli Kalkanlar" tatbikatı, 19-22 Nisan'da Estonya'nın başkenti Tallinn'deki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenecek.

UKRAYNALI UZMANLAR DA YER ALACAK

Tatbikata NATO müttefikleriyle NATO ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim uzmanları katılacak. Bu yılki tatbikatta Ukraynalı uzmanlar da yer alacak. Tatbikatta sivil ve askeri bilişim sistemleriyle kritik altyapılara yönelik gerçek zamanlı gelişmiş siber saldırılara karşı savunma yöntemleri test edilecek. Ayrıca olası saldırılarda durumunda sivil ve askeri birimlerle kamu ve özel sektör iş birliklerinin nasıl uygulanacağı denenecek.

ÇOK SAYIDA KURUM DA EŞLİK EDECEK

Tatbikat senaryosuna göre, Berylia adlı hayali bir ülkenin askeri ve sivil bilişim sistemlerine düzenlenen siber saldırılara karşı mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak jeopolitik durumlar içinde neler yapılacağı kararlaştırılacak. Devlet kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler iş birliği yapacağı tatbikatta NATO'nun yanı sıra Siemens,TalTech, Clarified Security, Arctic Security ve CR14 gibi şirket ve kurumlar yer alacak.

Siber savaşın zararı 3 milyar doları bulabilir Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Rusya ile Ukrayna arasındaki siber savaşın küresel ekonomiye verdiği zararın 3 milyar dolar civarında olabileceğini söyledi.

Rusya'dan Avrupa uydularına siber saldırı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının üzerinden bir ay geçti ancak haftalar sonra yeni bir iddia ortalığı karıştıracak türden. Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri, Şubat ayı sonlarında Ukrayna askeri iletişimini etkileyen bir Avrupa uydu interneti hizmetine yönelik siber saldırının arkasında Rusya ordusu olduğunu ileri sürdü.

Savaş, sanal dünyada da devam ediyor: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na siber saldırı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın resmi internet sitesine siber saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Siber suç yaşı 10’un altına kadar düştü Siber suç oranı gençler arasında hızla artıyor. Yapılan son araştırma raporuna göre DDoS saldırıları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 107 artış gösterdi.