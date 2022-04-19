Türkiye Gazetesi

ABD’de fedaral mahkeme hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs’a kadar uzatan düzenlemeyi iptal etme kararı aldıktan sonra hava yolu firmaları düğmeye bastı. Ülkenin en büyük 4 hava yolu şirketi olan United, Delta, American ve Southwest firmaları, mahkeme kararına uygun olarak iç hat uçuşlarında uygulanan maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu. Mahkeme kararının ardından konuşan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde gerekli adımları hızlı şekilde atacaklarını duyurdu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

ABD’de uzun bir süredir Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmaya sebep olan maske takma zorunluluğu son olarak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler karara tepki göstermişti. CDC 13 Nisan’da yaptığı açıklamada Covid-19 vakalarında artış görüldüğü bu nedenle hava yolu ulaşımı, otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların 3 Mayıs’a kadar maske takmasının zorunlu olacağını duyurmuştu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu karar, birçok eyalette restoran ve alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğu bulunmaması nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti. CDC'nin kararı, Florida'daki federal mahkeme tarafından iptal etmiş ve CDC'nin yetkilerini aştığına işaret edilmişti.

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca 'en önemli toplantı' diyerek duyurdu Koronavirüs salgını sürüyor ancak vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 6 hafta sonra Çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan, yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor.