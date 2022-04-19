Türkiye Gazetesi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad-Havalimanı Metrobüs Projesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin ve Türkiye’nin toplum ulaşım projesinin tamamlanmasına yardımcı olduğunun altını çizdi. Başkentteki metrobüs terminalinde konuşan Şerif, Türkiye ile Pakistan halklarının tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu hatırlatarak “Türk ekonomisini güçlendiren, Türkiye’yi inşa eden modern bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntı ve barış zamanlarında Pakistan’a yardım etti.” İfadelerini kullandı.

“ANKARA İYİ VE KÖTÜ GÜNDE İSLAMABAD’IN YANINDA”

Metrobüs projesi için Türkiye’ye teşekkür eden Şerif, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu kaydetti. Eski Başbakan Navaz Şerif döneminde 2015’de Ravalpindi-İslamabad metrobüs projesi hayata geçirilmişti. Daha sonra 2017'de başlatılan İslamabad-Havalimanı metrobüs projesinin bir kısmı tamamlanmış ancak bitirilememişti.

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten çarpıcı Türkiye açıklaması Pakistan’da İmran Han hükümetinin düşmesi sonrasında meclisinde yapılan oylama ile ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ilk konuşmasını mecliste yaptı. Şahbaz Şerif’in konuşmasındaki Türkiye kısmı dikkat çekti.