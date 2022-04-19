Türkiye Gazetesi

Japonya'yı alarma geçiren ihbar, geçtiğimiz günlerde Okayama eyaletinden geldi. Kurashiki şehrinde yaşayan sahibi tarafından evcil hayvan olarak beslenen 2 metre uzunluğundaki pitonun taşındığı arabadan kaçtığı bildirildi. Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan sahibi sonuç alamayınca polise başvurdu.

Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonu bulmak için alarma geçerken, bölgede panik yaşandı. Bölge sakinlerine 'dikkatli olma' çağrısı yapan polis, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulundu.

DEV PİTON ASLINDA HİÇ KAÇMAMIŞ

Polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu. Kurashiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.

Dikkat, ısırabilir! Sahibinden kaçan 2 metrelik yılan için korkutan uyarı Japonya'da sahibinin arabasından kaçan 2 metrelik piton yılanı paniğe neden oldu. Dev yılanı aramak için seferber olan yetkililer, pitonun zehirli olmamasına rağmen ısırabileceği uyarısında bulundu.