Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı. Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Nisan tarihleri arasında, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

UKRAYNA, RUSYA'NIN SAVAŞIN BAŞINDAN İTİBAREN KAYBINI AÇIKLADI

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 169 uçak, 150 helikopter, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı araç, 386 top, 132 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1495 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 158 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Rusya: Ukrayna’ya ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdük Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Karmaşık hale geldi Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Buça, Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.