Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal girişimi 55 gündür devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Buça’da, Rus güçlerinin gerçekleştirdiği katliam dünyanın gündemine oturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyayı ayağa kaldıracak bir hamle geldi ve Buça kasabasında yapılan katliamın baş şüphelisi olarak anılan Yarbay Azatbek Omurbekov'a ‘Muhafız’ unvanı veren kararnameye attı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Buça’da, Rus güçlerinin gerçekleştirdiği katliam dünyanın gündemine oturmuştu.

Putin, 64. Motorlu Tüfek Tugayı’nın ülkeyi ve devlet çıakrlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiklerini ifade etti.

Buça’da yüzlerce sivilin cansız bedenleri elleri arkadan bağlı cansız şekilde bulunduğu görüntülerden sonra ‘Buça kasabı’ olarak anılan Omurbekov hakkında Putin’in ne karar vereceği merak ediliyordu.

PUTİN ‘MUHAFIZ’ UNVANI VEREN KARARNAMEYE İMZA ATTI

Putin 64. Motorlu Tüfek Tugayı'na 'Muhafız' unvanı verdi. Putin tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesinde söz konusu birliğin ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiği belirtti. . Putin'in bu adımı dünya kamuoyunda kısa sürede tepkilere neden oldu.

RUSYA BUÇA’DAKİ GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETMEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerini ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini açıklamıştı. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte; 'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'dan gelen görüntüler için 'provokasyon ve kurgu' ifadesini kullanarak 'Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını' belirtmişti.

Almanya ses kayıtlarını ifşa etti! Rus askerlerin Buça katliamındaki konuşmaları ortaya çıktı Buça’daki korkunç katliamın yankıları sürerken bölgeden ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Almanya istihbarat teşkilatı BND, katliamda Rus askerlerin sivilleri nasıl öldürdüğüne dair ses kayıtlarına ulaştıklarını belirtti. Yaşanan korkunç olayda 410’dan fazla sivil hayatını kaybederken, Moskova’dan yalanlama gelmişti. Almanya istihbaratının ulaştığı ses kayıtlarında ise savaş suçlarına dair ilk kanıtlar arasında yer alırken, BND Wagner Grubu'nun katliamda kilit rol oynadığını belirtiyor.

Buça'daki sivil katliamının telsiz kayıtları ortaya çıktı Bir Alman dergisi Ukrayna'daki Rus askerlerinin Buça'daki katliamı telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı. Askerlerin vahşet ve günlük yaşamlarına dair konuşmalar yaptıkları iddia edildi.

ABD Başkanı Biden: Buça'daki katliamın hesabı sorulmalı ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının bitmekten uzak olduğunu söyledi. Biden, Buça şehrinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti.