Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus lider Putin'in askeri harekat emri ile başlayan ve Ukrayna topraklarında devam eden işgal girişimi, dünya tarafından endişeyle takip ediliyor. Batılı ülkeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik zeminde çözülmesi yönünde telkinlerde bulunurken, bu aşamada en önemli adımlar Türkiye'den geldi.

İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen zirvelerde tarafların anlaşmazlıklarını arabulucu rol ile çözmeyi amaçlayan Türkiye, bu zamana kadar en çok efor sarf eden ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin attığı bu adımlar dünyanın takdiriyle karşılanırken, Fransız Le Monde gazetesinden Türkiye'nin üstlendiği rol ile ilgili çarpıcı bir tespit geldi.

Gazetede, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Türkiye'nin diplomatik rolüne değinen bir yazı kaleme alındı. Yazıda "Boğazların koruyucusu Türkiye" benzetmesi yapıldı.

"BOĞAZLARIN KORUYUCUSU"

Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir dizi diplomasi trafiği sürdüren Türkiye'nin krizdeki kilit rolünü manşete taşıdı.

Türkiye'nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, "Türkiye, Boğazlar'ı tüm savaş gemilerine kapatarak boğazların koruyucusu rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi. O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Chernihiv veya Kharkiv kaderine mahkum edilirdi" ifadeleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN BAYRAKTAR DETAYI

Türkiye'nin, Moskova ve Kiev ile 'ayrıcalıklı' ilişkileri sayesinde kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve iki ülke yetkilileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.

Haberde, savaştan önce Türkiye'den tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar için Ukraynalıların şarkı yazdığı, Kiev yönetiminin verilen destekten memnun olduğu aktarıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ukraynalı mevkidaşı Zelensky'nin sık sık telefonda görüştüğü kaydedildi.

Türk ve Ukraynalı diplomatların, Kremlin elçileriyle 10 Mart'ta Antalya'da ve 29 Mart'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde birbirlerini daha yakından tanıdıkları vurgulandı.

"TÜRKİYE, NATO ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLASINI YAPTI"

Ukraynalı bir diplomatın "Ankara sayesinde Odessa'yı kurtarabildik" sözlerini de içeren demecine yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye, 28 Şubat'ta, savaşın dördüncü gününde Çanakkale ve Boğaziçi'ni tüm savaş gemilerine kapatarak 'boğazların koruyucusu' rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi.

Rusya'ya yaptırımlar uygulamasa da Türkiye'nin sağladığı insani, diplomatik, ahlaki ve askeri desteği takdir ediyoruz. Ukrayna'yı desteklemek için diğer tüm NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptı. Her şeyden önce boğazlarını tüm savaş gemilerine kapattığı için kendisine çok müteşekkiriz."

İstanbul Boğazı girişinde mayın paniği Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı. Cisimin Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gelebileceği düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.